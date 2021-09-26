Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте"

В рамках 7-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" разгромила "Леванте".

Благодаря победе каталонцы поднялись на пятое место. Отметим, что один из голов забил Ансу Фати, который впервые вышел на поле с ноября 2020 года.

"Барселона" - "Леванте" 3:0

Голы: Депай (пен), 6 - 1:0, де Йонг, 14 - 2:0, Фати, 90 - 3:0

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (Араухо, 81), Пике, Эрик Гарсия, Дест (Лангле, 89), Бускетс, Нико Гонсалес, Гави (Демир, 81), Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай.

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 77), Постиго, Клерк, Мелеро, Радоя (Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Де Фрутос (Кантеро, 69), Рохер Марти, Дани Гомес (Моралес, 55).

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