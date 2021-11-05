Гол Фегули в ворота "Локомотива" претендует на звание лучшего в 4-м туре группового этапа ЛЕ

Фото твиттер "Галатасарая"

УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы.

В список претендентов вошли Софиан Фегули ("Галатасарай"), Мергим Бериша ("Фенербахче"), Саид Бенрахма ("Вест Хэм") и Мюрто Узуни ("Ференцварош").

Стоит отметить, что Фегули поразил ворота московского "Локомотива" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отдать свой голос за лучший гол недели в ЛЕ можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru