Гол Фернандеса на 89-й минуте принес России победу над Казахстаном

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Гол Фернандеса на 89-й минуте принес России победу над Казахстаном

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. Единственный гол в самой концовке встречи забил Марио Фернандес.

Благодаря победе российская сборная увеличила отрыв от третьего места в группе до восьми очков.

Россия – Казахстан - 1:0 (0:0)
Гол: Фернандес, 89 - 1:0

Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

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