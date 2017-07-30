Гол Фернандеша принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

Выигравший два стартовых матча "Локомотив" в третьем туре принимал на своем поле махачкалинский "Анжи". Команда Юрия Семина уверенно победила ЦСКА в московском дерби, однако в этой игре красно-зеленые лишились Ари. Теперь перед тренерским штабом стоит задача найти замену бразильскому форварду. В отчетной игре на острие был выдвинут Фарфан, которого поддерживали из глубины Фернандеш и Миранчук. Стартовые минуты прошли в невысоком темпе, "Анжи" спокойно оборонялся, не давая игрокам московской команды проводить опасные атаки. "Локомотив" долгое время не форсировал события, перекатывая мяч перед чужой штрафной и игру совершенно не обостряя.

Лишь в середине тайма Тарасов принял мяч после прострела с правого фланга, а затем пробил по воротам пяткой, но в створ так и не попал. "Анжи" ответил контратакой, которая завершилась выстрелом выше ворот от Хубулова, хотя Арсен вполне мог отдавать передачу на свободного партнера. Ближе к перерыву команды снова обменялись неплохими ударами: Миранчук выстрелил с разворота в правый угол, но попал в защитника, а затем Хубулов хорошо пробил со штрафного, мяч летел в левый верхний угол ворот, однако Гильерме в этом эпизоде продемонстрировал свою реакцию.

После перерыва "Локомотив" заиграл активнее, "железнодорожники" стали чаще беспокоить Солосина, однако мяч в ворота не шел. Игнатьев в падении пробивал после длинной передачи Денисова, но в створ так и не попал. Затем Солосин отразил хороший удар Фернандеша, а спустя минуту Мануэл набросил мяч на голову Фарфану, который не попал в ворота с нескольких метров. "Локомотив" продолжил атаковать, заставляя работать Солосина в поте лица. Фарфан с нескольких метров расстреливал вратаря "Анжи", воспользовавшись пасом Игнатьева, однако Солосин чудом спас свою команду.

На 77 минуте "Локомотив" забил гол, однако арбитр взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд у Фарфана. Тем не менее ворота Солосина уже были распечатаны, и спустя пять минут хозяева поля отправили мяч в сетку по всем правилам. Снова прошла передача Игнатьева с правого края, и на этот раз Фернандеш не подвел, вколотив мяч в сетку с пяти метров. Португалец забил важнейший гол, который в итоге принес "Локомотиву" победу. Москвичи возглавили турнирную таблицу РФПЛ, по крайней мере, до матча "Тосно" – "Зенит".

"Локомотив" – "Анжи" 1:0

Гол: Фернандеш, 82 – 1:0

"Локомотив": Гилерме, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Ан. Миранчук), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Лысов (Рыбус 46), Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук.

"Анжи": Солосин, Афонин, Брызгалов, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Хубулов (Кацаев, 55), Данченко, Маркелов, Яковлев (Базелюк, 69), Мамтов (Лескано, 46).

Вячеслав Горбачев

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