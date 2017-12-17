Гол Форнальса принес "Вильярреалу" победу над "Сельтой"

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде добился победы над "Сельтой". Единственный гол в первом тайме забил Пабло Форнальс. Благодаря этой победе "Вильярреал" поднялся на шестое место в Ла Лиге. "Сельта" осталась на 12-й позиции.

"Сельта" – "Вильярреал" - 0:1 (0:1)

Гол: Форнальс, 34 - 0:1

"Сельта": Бланко, Гомес, Кабраль, Кастро, Васс, Эрнандес, Лоботка, Браис Мендес (Мор, 46), Хосабед (Радоя, 73), Систо (Гвидетти, 73), Макси Гомес.

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Сориано (Герра, 77), Кастильехо (Черышев, 69), Тригерос, Бакка (Марио Гонсалес, 87).

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