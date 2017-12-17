Гол Форнальса принес "Вильярреалу" победу над "Сельтой"
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде добился победы над "Сельтой". Единственный гол в первом тайме забил Пабло Форнальс. Благодаря этой победе "Вильярреал" поднялся на шестое место в Ла Лиге. "Сельта" осталась на 12-й позиции.
"Сельта" – "Вильярреал" - 0:1 (0:1)
Гол: Форнальс, 34 - 0:1
"Сельта": Бланко, Гомес, Кабраль, Кастро, Васс, Эрнандес, Лоботка, Браис Мендес (Мор, 46), Хосабед (Радоя, 73), Систо (Гвидетти, 73), Макси Гомес.
"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Сориано (Герра, 77), Кастильехо (Черышев, 69), Тригерос, Бакка (Марио Гонсалес, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11