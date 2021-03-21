Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"
Фото: твиттер "Ювентуса"
В Турине завершился матч 28 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Беневенто" и неожиданно уступил со счетом 0:1. Единственный гол забил арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. Гости смогли подняться на 16 место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У "старой синьоры" осталось 55 баллов и 3 строчка в чемпионате Италии.
"Ювентус" - "Беневенто" 0:1 (0:0)
Гол: Гайч, 69 - 0:1
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.
"Беневенто": Монтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17