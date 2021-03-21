Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"

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Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом"

Фото: твиттер "Ювентуса"
В Турине завершился матч 28 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Беневенто" и неожиданно уступил со счетом 0:1. Единственный гол забил арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. Гости смогли подняться на 16 место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У "старой синьоры" осталось 55 баллов и 3 строчка в чемпионате Италии.

"Ювентус" - "Беневенто" 0:1 (0:0)

Гол: Гайч, 69 - 0:1

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.

"Беневенто": Монтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).

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Комментарии

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lesnovsky

Молодец, Адольфо!!!...

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