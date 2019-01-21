Гол Глушакова на 91-й минуте принес "Спартаку" победу над "Ростовом"
В матче первого тура Кубка Матч Премьер "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В концовке первого тайма счет открыл Видар Кьяртанссон. Во второй половине встречи равновесие восстановил Луис Адриано, который реализовал пенальти. Победу "красно-белым" в компенсированное время принес гол Дениса Глушакова.
"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (0:1)
Голы: Кьяртанссон, 40 - 0:1, Луис Адриано, 58 (с пенальти) - 1:1, Глушаков, 90+1 - 2:1
"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано, Роша (Мелкадзе, 46)
"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Осинов, 46), Ингасон (Вилюш, 46), Плиев (Хаджикадунич, 46), Паршивлюк (Логашов, 46), Щадин (Ионов, 46), Гацкан (Салетрос, 46), Зайнутдинов (Трошечкин, 46), Гулевский (Глебов, 46), Зуев (Скопинцев, 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 46)
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