Гол Глушакова претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги Чемпионов

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поразил ворота "Севильи" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, капитан "красно-белых" вошёл в число претендентов на приз автору лучшего гола недели в самом престижном еврокубковом турнире.

Кроме Глушакова на награду номинированы голы Миралема Пьянича ("Ювентус"), Таулянта Джаки ("Базель"), Эдина Джеко ("Рома") и Давида Луиза ("Челси").

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