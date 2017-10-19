Гол Глушакова претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги Чемпионов
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поразил ворота "Севильи" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, капитан "красно-белых" вошёл в число претендентов на приз автору лучшего гола недели в самом престижном еврокубковом турнире.
Кроме Глушакова на награду номинированы голы Миралема Пьянича ("Ювентус"), Таулянта Джаки ("Базель"), Эдина Джеко ("Рома") и Давида Луиза ("Челси").
Не пропустите: Промес вошел в число претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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