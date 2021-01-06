Гол Головина помог "Монако" разгромить "Лорьян"

В матче 18-го утра чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 5:2. Победу монегаскам принесли голы Акселя Дисаси, Александра Головина, Кевина Фолланда, Софиана Диопа и Гильермо Марипана. В составе хозяев отличились Терем Моффи и Андре Гравийон.

Благодаря победе "Монако", набрав 30 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 12 очками опустился на 19-ю позицию.

"Лорьян" – "Монако" - 2:5 (1:1)

Голы: Дисаси, 9 - 0:1, Моффи, 31 - 1:1, Головин, 64 - 1:2, Гравийон, 67 - 2:2, Фолланд, 68 - 2:3, Диоп, 78 - 2:4, Марипан, 90 - 2:5

"Лорьян": Нарди, Гравийон, Морель, Ле Гофф, Делаплас, Буагар (Чалоба, 61), Абержель, Висса, Монкондюи, Лорьянте, Моффи (Грбич, 73).

"Монако": Манноне, Сидибе, Агиляр, Бадиашиле, Дисаси (Марипан, 46), Фофана, Тчуамени, Жеббель (Диоп, 46), Желсон Мартинш (Головин, 64), Бен-Йеддер (Йоветич, 73), Фолланд.

Удаление: Делаплас (48).

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