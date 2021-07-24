Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
"Монако" в товарищеском клубе обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1.
На 39-й минуте счет открыл игрок немецкого клуба Янник Герхардт. "Монако" удалось отыграться в середине второго тайма благодаря автоголу Себастьяна Борнова. На 68-й минуте победный гол забил российский полузащитник монегасков Александр Головин.
"Вольфсбург" (Германия) — "Монако" (Франция) — 1:2 (1:0)
Голы: Герхардт, 39 — 1:0, Борнов, 65 (автогол) - 1:1, Головин, 68 - 1:2
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