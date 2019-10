Гол Головина в ворота Шотландии - момент дня в квалификации Евро-2020

УЕФА назвала лучший момент первого игрового дня квалификации Евро-2020, который состоялся 10 октября.

По версии организации, самым ярким эпизодом четверга стал гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии.

The flick and finish



Russia's Aleksandr Golovin wins Skill of the Day #EURO2020 | #HisenseSkills pic.twitter.com/4HPeoLxYBp