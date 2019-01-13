Гол Гризмана привел "Атлетико" к победе в матче с "Леванте"

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Гол Гризмана привел "Атлетико" к победе в матче с "Леванте"

"Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 19 тура чемпионата Испании.

Победный гол забил Антуан Гризман, реализовав пенальти на 57 минуте.

"Атлетико" - "Леванте" - 1:0.

Голы: Гризман, 57 - 1:0. 

 "Атлетико" Облак, Савич (Хименес, 9), Хуанфран, Арьяс, Годин, Парти, Родри Эрнандес, Витоло (Калинич, 76), Коке, Корреа (Лемар, 72), Гризманн.

 "Леванте" - Оласабаль, Кабако, Родригес (Коке, 46), Тоньо, Робер, Барди, Вукчевич (Рочина, 68), Моралес, Кампанья, Джейсон, Марти (Майораль, 68).

"Атлетико" с 38 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, "Леванте", набрав 23 балла, расположился на 11 строчке.

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