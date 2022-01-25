Гол Хакими вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки

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Гол Хакими вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки

Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла команду Малави со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

В начале встречи счет открыл Фрэнк Манго, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Юссеф Эн-Несири. В середине второго тайма победный гол забил Ашраф Хакими.

Марокко – Малави - 2:1 (1:1)
Голы: Манго, 7 - 0:1, Эн-Несири, 45 - 1:1, Хакими, 70 - 2:1

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Луза (Баркок, 80), Буфаль (Мунир, 81), Амрабат, Амалла, Эн-Несири (Абухляль, 88), Эль-Кааби (Ммаэ, 53).

Малави: Тому, Сануди (Дэйви, 79), Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Фири, 45), Мадинга (Фодья, 78), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 46).

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