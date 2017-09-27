Гол Халка не помог "Шанхаю СИПГ" обыграть "Ураву Ред Дпймондс" в первом полуфинальном матче азиатской ЛЧ

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Гол Халка не помог "Шанхаю СИПГ" обыграть "Ураву Ред Дпймондс" в первом полуфинальном матче азиатской ЛЧВ первом полуфинальном матче азиатской Лиги Чемпионов китайский "Шанхай СИПГ" под руководством Андре Виллаш-Боаша не смог обыграть японский "Урава Ред Даймондс".

"Шанхай СИПГ" - "Урава Ред Даймондс" - 1:1

Голы: Халк, 15 - 1:0, Кашиваги, 28 - 1:1.

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