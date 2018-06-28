Гол Хазри принес Тунису победу над Панамой

Сборные Туниса и Панамы встретились в Саранске в рамках третьего тура группы G, команды потеряли все шансы на продолжение борьбы после двух игр, им оставалось бороться только за престиж. Интереса добавлял также тот факт, что Тунис не побеждал на ЧМ с 1978 года, а Панама и вовсе находилась в поисках дебютной победы.

Африканцы лучше начали игру, чаще атаковали, но долгое время опасных моментов в игре не возникало, в середине тайма Панама и вовсе забила гол в ворота Туниса, хотя формально счет открыл как раз африканский футболист, просто он отправил мяч в сетку собственных ворот. Сначала Матлути отбил дальний удар Торреса. Однако затем последовало добивание от Родригеса, мяч попал в Мерию и оказался в сетке.

Уже через минуту Тунис мог отыграться, когда Бен-Юссеф с нескольких метров расстреливал ворота, но так и не попал в верхний угол. Пенедо уже спасти свою команду не мог. В следующей атаке Бен Юссеф имел возможность исправиться, его снова нашли верховой передачей, но форвард Туниса в очередной раз промахнулся. В концовке тайма Панама и была прижата к своим воротам, реакцию Пенедо проверил Хазри, вратарь справился с выстрелом, а после добивания Вахби уже Торрес вынес мяч с ленточки.

Панама продержалась в первом тайме, но уже во второй половине игры все стало на свои места. Харзи подключил к атаке Вахби, затем пошел прострел на Бен Юссефа, который расстрелял Пенедо с близкого расстояния. Через несколько минут Бен Юссеф выскочил один на один, но на этот раз попал прямо во вратаря.

Тунис продолжил атаковать и все же добился своего. Хаддади прострелил на Хазри, а тот точно пробил под перекладину.

Уже Панаме пришлось идти вперед, команда даже забила гол, но он был отменен из офсайда. В итоге матч завершился со счетом 1:2. Команды показали достойную игру и покинули мундиаль. Болельщики вряд ли будут жалеть о том, что посетили эту игру.

Панама - Тунис 1:2

Голы: Мерия в свои ворота, 33 - 1:0; Бен-Юссеф, 51 - 1:1; Хазри, 66 - 1:2

Панама: Пенедо, Мачадо, Р.Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье, Барсенас, Гомес, Авила (Арройо, 81), Годой, Х.Родригес, Г.Торрес (Каммингс, 46).

Тунис: Матлути, Наггез, Бедуи, Мерия, Хаддади, Шаалали, Скири, Бен Юссеф, Слити (Халиль, 77), Сасси (Бадри, 46), Хазри (Срарфи, 89).

Вячеслав Горбачев

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