Гол Хендрикса помог "Фейеноорду" победить в чемпионате Нидерландов

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на выезде обыграл "Ваалвейк" со счетом 2:0.

Победу роттердамскому клубу принесли голы Оркуна Кекчю и Йоррита Хендрикса.

"Фейеноорд", набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" с 22 очками остался на 13-й позиции.

"Ваалвейк" - "Фейеноорд" - 0:2 (0:1)

Голы: Кекчю, 45 - 0:1, Хендрикс, 89 - 0:2

"Фейеноорд": Бейло, Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрейда (Хольмгрен-Педерсен, 85), Кекчю, Аурснес, Тиль (Торнстра, 67), Синистерра (Хендрикс, 81), Джаханбакш, Линссен (Дессерс, 67)

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