Гол Хендрикса помог "Фейеноорду" победить в чемпионате Нидерландов

Теги фейеноордйоррит хендриксркк валвейк

Гол Хендрикса помог "Фейеноорду" победить в чемпионате Нидерландов

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на выезде обыграл "Ваалвейк" со счетом 2:0.

Победу роттердамскому клубу принесли голы Оркуна Кекчю и Йоррита Хендрикса.

"Фейеноорд", набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Ваалвейк" с 22 очками остался на 13-й позиции.

"Ваалвейк" - "Фейеноорд" - 0:2 (0:1)
Голы: Кекчю, 45 - 0:1, Хендрикс, 89 - 0:2

"Фейеноорд": Бейло, Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрейда (Хольмгрен-Педерсен, 85), Кекчю, Аурснес, Тиль (Торнстра, 67), Синистерра (Хендрикс, 81), Джаханбакш, Линссен (Дессерс, 67)

Не пропустите: "Милан" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил

Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов