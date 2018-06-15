Гол Хименеса на последней минуте принес Уругваю победу над Египтом

Сборная Египта вышла на матч против команды Уругвая без своего лидера Мохамеда Салаха, тренер египтян Купер лукавил, когда говорил о готовности форварда сыграть в первом туре. В день матча Салаху исполнилось 26 лет, но встречу он посмотрел со скамейки запасных, тренер не выпустил его даже на замену.

Уругвай считался явным фаворитом этого матча, ход игры это подтвердил, команда из Южной Америки имела очень много моментов, вот только страдала реализация. На первых минутах команды осваивались на стадионе в Екатеринбурге, египтяне достаточно спокойно отбивались, пытаясь также проводить и свои атаки, вот только остроты у ворот Муслеры создать не смогли.

В середине тайма Суарес должен был открывать счет: после подачи со стандарта Годин подправил мяч на дальнюю штангу, где оказался Суарес, который переправлял игровой снаряд в сетку, но его подвела точность, Луис не попал в створ с нескольких метров. Помимо этого момента, можно выделить еще несколько неточных ударов от Суареса и Кавани, но они не были столь опасными.

В начале второго тайма Суарес загубил еще один момент, Кавани вывел Луиса на ворота, тот убежал т защитников и расстреливал вратаря, но страж ворот Египта в прыжке спас свои ворота. Окончательно стало понятно, что сегодня не день Суареса, когда Родригес и Кавани в очередной раз вывели форварда "Барселоны" на рандеву с вратарем, но Суарес опять не сумел отличиться, проиграв дуэль Эль-Шенави.

В концовке матча уже Кавани имел свой момент, Суарес неудачно обработал мяч, но все же сумел сбросить его на дугу штрафной, откуда выстрелил Кавани -Эль Шенави снова продемонстрировал реакцию.

Уругвай продолжил давить, в концовке Кавани заработал штрафной и сам же пробил в штангу, на добивание шли несколько уругвайцев, но добить мяч в ворота не смогли. Как оказалось, через минуту игровой снаряд все же отправился в сетку. Карлос Санчес выполнил навес с углового, а Хименес удачно сыграл на втором этаже , пробив в противоход вратарю.

Египет сражался за одно очко, но все же не выстоял. После первого тура сборная Уругвая занимает второе место, египтяне третьи, а лидируют благодаря лучшей разнице мячей россияне. Команде Черчесова нужно победить Египет чтобы выйти из группы, вот только Салах наверняка уже будет в строю.

Египет - Уругвай - 0:1

Гол: Хименес, 90 - 0:1

Египет: Эль-Шенави – Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи – Эль-Ненни, Тарек Хамед (Морси, 50), Варда (Собхи, 80), Трезеге – Саид, Мохсен (Махмуд, 63).

Уругвай: Муслера - Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Касерес - Нандес (Санчес, 58), Бентанкур, Весино (Торрейра, 87), Де Арраскаэта (К. Родригес, 58) - Луис Суарес, Кавани.

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