Гол Холанда на 91-й минуте вывел "Боруссию" Дормунд на первое место в Бундеслиге
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 3:2.
В начале второго тайма счет открыл Джованни Рейна, но затем равновесие восстановил Кристоф Баумгартнер. Вскоре "Боруссию" вперед вывел Джуд Беллингем. На 90-й минуте счет сравнял Моанес Даббур, но спустя минуту победу дортмундцам принес Эрлинг Холанд.
"Боруссия", набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с четырьмя очками опустился на четвертую позицию.
"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 3:2 (0:0)
Голы: Рейна, 49 - 1:0, Баумгартнер, 61 - 1:1, Беллингем, 69 - 2:1, Даббур, 90 - 2:2, Холанд, 90+1 - 3:2
"Боруссия": Кобель, Менье, Витцель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84), Беллингем (Вольф, 72), Рейна (Брандт, 64), Дауд, Ройс, Мален (Мукоко, 84), Холанд.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Раум, Руди, Гайгер (Даббур, 83), Баумгартнер (Адамян, 70), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич, Бруун Ларсен (Гачинович, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20