Гол Холанда на 91-й минуте вывел "Боруссию" Дормунд на первое место в Бундеслиге

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Гол Холанда на 91-й минуте вывел "Боруссию" Дормунд на первое место в Бундеслиге

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 3:2.

В начале второго тайма счет открыл Джованни Рейна, но затем равновесие восстановил Кристоф Баумгартнер. Вскоре "Боруссию" вперед вывел Джуд Беллингем. На 90-й минуте счет сравнял Моанес Даббур, но спустя минуту победу дортмундцам принес Эрлинг Холанд.

"Боруссия", набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с четырьмя очками опустился на четвертую позицию.

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 3:2 (0:0)
Голы: Рейна, 49 - 1:0, Баумгартнер, 61 - 1:1, Беллингем, 69 - 2:1, Даббур, 90 - 2:2, Холанд, 90+1 - 3:2

"Боруссия": Кобель, Менье, Витцель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84), Беллингем (Вольф, 72), Рейна (Брандт, 64), Дауд, Ройс, Мален (Мукоко, 84), Холанд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Раум, Руди, Гайгер (Даббур, 83), Баумгартнер (Адамян, 70), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич, Бруун Ларсен (Гачинович, 70).

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