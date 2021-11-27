Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих

Теги гройтер фюртхоффенхаймбохумфрайбургкельнборуссия дортмундборуссия менхенгладбахвольфсбурггертааугсбург

Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 13-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим гостевую победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", неожиданно крупное поражение менхенгладбахской "Боруссии" от "Кёльна" и голевой праздник в Фюрте, где местный "Гройтер" уступил "Хоффенхайму" со счётом 3:6.

"Гройтер Фюрт" – "Хоффенхайм" - 3:6

Голы: 1:0 – 22 Левелинг, 1:1 – 32 Бебу, 1:2 – 40 Рюттер, 2:2 – 46 Тилльманн, 2:3 – 57 Рюттер, 2:4 – 62 Бебу, 2:5 – 66, автогол Майерхефер, 3:5 – 67 Хргота, 3:6 – 80 Бебу.

"Гройтер Фюрт": Функ, Аста (Барри, 70), Сарпей, Бауэр, Майерхефер, Кристиансен, Тилльманн (Дудзяк, 79), Левелинг, Нильсен (Грисбек, 87), Хргота, Абиама (Иттен, 70).

"Хоффенхайм": Пентке, Акпогума (Крамарич, 57), Фогт, Пош, Раум, Гриллич, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 57), Даббур (Ричардс, 63), Бебу (Нордтвейт, 83), Рюттер (Адамян, 83).
 

"Бохум" – "Фрайбург" - 2:1

Голы: 0:1 – 51 Линхарт, 1:1 – 54 Польтер, 2:1 – 82 Пантович.

"Бохум": Риманн, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Ляйтш, 85), Левен, Польтер (Ганвула, 74), Асано (Антви-Аджей, 85), Хольтманн (Пантович, 65).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 65), Чжон Ву Ен (Демирович, 65), Шаде (Шаллаи, 75), Хелер.
 

"Кёльн" – "Боруссия" М - 4:1

Голы: 1:0 – 55 Любичич, 1:1 – 74 Хофманн, 2:1 – 77 Ут, 3:1 – 78 Дуда, 4:1 – 90 Андерссон.

"Кёльн": Швэбе, Шмитц, Чихос, Килиан, Хектор (Шиндлер, 51), Кайнц (Ут, 70), Дуда (Тильманн, 82), Схири, Озджан, Любичич (Шауб, 82), Модест (Андерссон, 70).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли (Нетц, 81), Штиндль (Тюрам, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 66), Херрманн (Лайнер, 81), Плеа.
 

"Герта" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 1:0 – 40 Рихтер, 1:1 – 90 Грегорич.

"Герта": Шволов, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Сердар, Аскасибар, Эккеленкамп (Йоветич, 67), Бельфодиль (Зельке, 73), Рихтер (Зефейк, 79).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Винтер, Яго, Педерсен (Йенсен, 67), Варгас (Кордова, 67), Дорш, Майер (Нидерлехнер, 78), Калиджури (Фрамбергер, 84), Хан, Зекири (Грегорич, 78).
 

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д - 1:3

Голы: 1:0 – 2 Вегорст, 1:1 – 35, пенальти Джан, 1:2 – 55 Мален, 1:3 – 80 Холанд.

"Вольфсбург": Перван, Гилавоги (Филипп, 90), Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 61), Баку (Мбабу, 75), Арнольд, Вранкс, Вегорст, Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Загаду, 85), Джан (Витсель, 85), Брандт, Дауд, Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Мален (Холанд, 73).

Не пропустите: "Штутгарт" обыграл "Майнц" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов