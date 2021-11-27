Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих

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В рамках 13-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим гостевую победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", неожиданно крупное поражение менхенгладбахской "Боруссии" от "Кёльна" и голевой праздник в Фюрте, где местный "Гройтер" уступил "Хоффенхайму" со счётом 3:6.

"Гройтер Фюрт" – "Хоффенхайм" - 3:6

Голы: 1:0 – 22 Левелинг, 1:1 – 32 Бебу, 1:2 – 40 Рюттер, 2:2 – 46 Тилльманн, 2:3 – 57 Рюттер, 2:4 – 62 Бебу, 2:5 – 66, автогол Майерхефер, 3:5 – 67 Хргота, 3:6 – 80 Бебу.

"Гройтер Фюрт": Функ, Аста (Барри, 70), Сарпей, Бауэр, Майерхефер, Кристиансен, Тилльманн (Дудзяк, 79), Левелинг, Нильсен (Грисбек, 87), Хргота, Абиама (Иттен, 70).

"Хоффенхайм": Пентке, Акпогума (Крамарич, 57), Фогт, Пош, Раум, Гриллич, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 57), Даббур (Ричардс, 63), Бебу (Нордтвейт, 83), Рюттер (Адамян, 83).



"Бохум" – "Фрайбург" - 2:1

Голы: 0:1 – 51 Линхарт, 1:1 – 54 Польтер, 2:1 – 82 Пантович.

"Бохум": Риманн, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Ляйтш, 85), Левен, Польтер (Ганвула, 74), Асано (Антви-Аджей, 85), Хольтманн (Пантович, 65).

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 65), Чжон Ву Ен (Демирович, 65), Шаде (Шаллаи, 75), Хелер.



"Кёльн" – "Боруссия" М - 4:1

Голы: 1:0 – 55 Любичич, 1:1 – 74 Хофманн, 2:1 – 77 Ут, 3:1 – 78 Дуда, 4:1 – 90 Андерссон.

"Кёльн": Швэбе, Шмитц, Чихос, Килиан, Хектор (Шиндлер, 51), Кайнц (Ут, 70), Дуда (Тильманн, 82), Схири, Озджан, Любичич (Шауб, 82), Модест (Андерссон, 70).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Скалли (Нетц, 81), Штиндль (Тюрам, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 66), Херрманн (Лайнер, 81), Плеа.



"Герта" – "Аугсбург" - 1:1

Голы: 1:0 – 40 Рихтер, 1:1 – 90 Грегорич.

"Герта": Шволов, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Сердар, Аскасибар, Эккеленкамп (Йоветич, 67), Бельфодиль (Зельке, 73), Рихтер (Зефейк, 79).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Винтер, Яго, Педерсен (Йенсен, 67), Варгас (Кордова, 67), Дорш, Майер (Нидерлехнер, 78), Калиджури (Фрамбергер, 84), Хан, Зекири (Грегорич, 78).



"Вольфсбург" – "Боруссия" Д - 1:3

Голы: 1:0 – 2 Вегорст, 1:1 – 35, пенальти Джан, 1:2 – 55 Мален, 1:3 – 80 Холанд.

"Вольфсбург": Перван, Гилавоги (Филипп, 90), Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 61), Баку (Мбабу, 75), Арнольд, Вранкс, Вегорст, Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Загаду, 85), Джан (Витсель, 85), Брандт, Дауд, Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Мален (Холанд, 73).

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