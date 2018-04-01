Гол и ассист Клюйверта принесли "Аяксу" волевую победу в меньшинстве над "Гронингеном"
В матче 29-го тура голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" на выезде одержал волевую победу над "Гронингеном".
"Гронинген" - "Аякс" - 1:2
Голы: Ван Верт, 14 - 1:0, Клюйверт, 64 - 1:1, Хунтелар, 89 - 1:2.
Нереализованный пенальти: Махи, 25 ("Гронинген").
"Аякс": Онана, Кристенсен (Эйтинг, 79), Велтман, де Лигт, Тальяфико, Зиеш, Шоне (Де Йонг, 57), Ван де Бек, Нерес (Вобер, 90), Хунтелар, Клюйверт.
Удаление: Велтман, 86 ("Аякс").
Напомним, "Аякс" назвал "Барселоне" стоимость де Лигта. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|29
|74
|2
|Аякс
|29
|67
|3
|АЗ
|29
|62
|4
|Фейеноорд
|29
|51
|5
|Утрехт
|29
|48
|6
|Зволле
|29
|43
|7
|Витесс
|29
|42
|8
|Херенвен
|29
|39
|9
|АДО Ден Хааг
|29
|39
|10
|Хераклес
|29
|37
|11
|Эксельсиор
|29
|35
|12
|ВВВ Венло
|29
|34
|13
|Виллем II
|29
|30
|14
|Гронинген
|29
|29
|15
|НАК Бреда
|29
|27
|16
|Рода ЮК
|29
|23
|17
|Спарта Роттердам
|29
|21
|18
|Твенте
|29
|20