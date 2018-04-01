Гол и ассист Клюйверта принесли "Аяксу" волевую победу в меньшинстве над "Гронингеном"

В матче 29-го тура голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" на выезде одержал волевую победу над "Гронингеном".

"Гронинген" - "Аякс" - 1:2

Голы: Ван Верт, 14 - 1:0, Клюйверт, 64 - 1:1, Хунтелар, 89 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Махи, 25 ("Гронинген").

"Аякс": Онана, Кристенсен (Эйтинг, 79), Велтман, де Лигт, Тальяфико, Зиеш, Шоне (Де Йонг, 57), Ван де Бек, Нерес (Вобер, 90), Хунтелар, Клюйверт.

Удаление: Велтман, 86 ("Аякс").

Напомним, "Аякс" назвал "Барселоне" стоимость де Лигта. | soccernews.ru