Гол и ассист Коноплянки не помогли "Шальке" обыграть "Кельн"

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Гол и ассист Коноплянки не помогли "Шальке" обыграть "Кельн"В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" и гельзенкирхенский "Шальке" поделили очки. Героем поединка в составе гостей стал украинский вингер Евгений Коноплянка, отметившийся результативной передачей и забитым мячом.

"Кельн" - "Шальке" - 2:2

Голы: Эмболо, 5 - 0:1, Коноплянка, 23 - 0:2, Битенкур, 26 - 1:2, Риссе, 83 - 2:2.

"Кельн": Хорн, Соренсен (Марох, 32), Мере, Хайнц, Риссе, Хогер, Озджан (Козиелло, 63), Хендверкер (Кордоба, 78), Эктор, Теродде, Битенкур.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Маккенни, Очипка, Эмболо (Бургшталлер, 46), Ди Санто (Харит, 85), Коноплянка (Бенталеб, 64).

Напомним, ранее "Аугсбург" обыграл "Майнц". | soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
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8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 31 40
12 Вердер Бремен 31 37
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