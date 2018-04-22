Гол и ассист Коноплянки не помогли "Шальке" обыграть "Кельн"

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" и гельзенкирхенский "Шальке" поделили очки. Героем поединка в составе гостей стал украинский вингер Евгений Коноплянка, отметившийся результативной передачей и забитым мячом.

"Кельн" - "Шальке" - 2:2

Голы: Эмболо, 5 - 0:1, Коноплянка, 23 - 0:2, Битенкур, 26 - 1:2, Риссе, 83 - 2:2.

"Кельн": Хорн, Соренсен (Марох, 32), Мере, Хайнц, Риссе, Хогер, Озджан (Козиелло, 63), Хендверкер (Кордоба, 78), Эктор, Теродде, Битенкур.

"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Маккенни, Очипка, Эмболо (Бургшталлер, 46), Ди Санто (Харит, 85), Коноплянка (Бенталеб, 64).

Напомним, ранее "Аугсбург" обыграл "Майнц". | soccernews.ru