Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Теги монакоренн

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле победил "Ренн" со счетом 2:1.

На 16-й минуте счет открыл Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин. На 29-й минуте Головин отличился уже сам, увеличив преимущество монегасков. В середине второго тайма разрыв в счете сократил Бенжамен Бурижо.

"Монако", набрав 77 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидирующего "Лилля" на три очка. "Ренн" с 55 очками остался на седьмой позиции.

"Монако" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 16 - 1:0, Головин, 29 - 2:0, Бурижо, 68 - 2:1

"Монако": Лекомт, Марипан (Дисаси, 63), Бадиашиле, Сидибе, Кайо Энрике, Фофана, Головин (Матазо, 71), Тчуамени, Желсон Мартинш (Диатта, 71), Бен-Йеддер (Балло-Туре, 84), Фолланд (Агиляр, 83).

"Ренн": Гомис, Мауасса (Трюффер, 67), Да Сильва, Агерд, Траоре, Те, Бурижо, Доку (Дель Кастийо, 67), Камавинга (Гирасси, 46), Терье (Ньямси, 87), Нзонзи.

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