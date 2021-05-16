Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле победил "Ренн" со счетом 2:1.
На 16-й минуте счет открыл Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин. На 29-й минуте Головин отличился уже сам, увеличив преимущество монегасков. В середине второго тайма разрыв в счете сократил Бенжамен Бурижо.
"Монако", набрав 77 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидирующего "Лилля" на три очка. "Ренн" с 55 очками остался на седьмой позиции.
"Монако" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 16 - 1:0, Головин, 29 - 2:0, Бурижо, 68 - 2:1
"Монако": Лекомт, Марипан (Дисаси, 63), Бадиашиле, Сидибе, Кайо Энрике, Фофана, Головин (Матазо, 71), Тчуамени, Желсон Мартинш (Диатта, 71), Бен-Йеддер (Балло-Туре, 84), Фолланд (Агиляр, 83).
"Ренн": Гомис, Мауасса (Трюффер, 67), Да Сильва, Агерд, Траоре, Те, Бурижо, Доку (Дель Кастийо, 67), Камавинга (Гирасси, 46), Терье (Ньямси, 87), Нзонзи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13