Гол и удаление Косты за 1 минуту: "Атлетико" обыгрывает "Хетафе"

18-й тур чемпионата Испании стартовал в Мадриде с поединка между "Атлетико" и "Хетафе". Главной предматчевой интригой было возможное появление в составе Диего Косты, и экс-игрок "Челси" вышел с первых минут, составив компанию в нападении Антуану Гризманну. Очень неприятная статистика была в пассиве "Хетафе" в противостоянии с "матрасниками" – "городские" не могли поразить ворота "Атлетико" на протяжении целых 12 матчей.

Сразу взялись за дело обе команды, практически не задерживая мяч в центре поля. За первые 10 минут каждый из соперников имел по два неплохих момента, чтобы открыть счет, но удары Косты и Гризманна цели не достигли, а гостям дважды помешал Облак. Вскоре "Атлетико" завладел инициативой и, ближе к середине тайма, открыл счет: Гризманн получил мяч перед чужой штрафной, стянул на себя троих защитников и покатил правее на Корреа, который уверенно вонзил мяч в дальний угол – 1:0.

Уже в ответном наступлении "Хетафе" мог сравнять счет, но удар Дьедиу пришелся выше ворот. Хозяева осмотрительно успокоили игру, подолгу контролируя мяч и заметно снизив скорости своих позиционных атак. В концовке тайма было много борьбы, стыков, что вылилось в 7 желтых карточек по итогам первых 45 минут, счет же остался неизменным.

Активнее начали "матрасники" второй тайм, зажав гостей на чужой половине, в то же время подопечные Симеоне не форсировали события, пытаясь сыграть наверняка. А как только "Хетафе" попытался что-то создать у ворот мадридцев, тут же "Атлетико" провел разящую контратаку, в концовке которой Врсалько передачей с правого фланга нашел в центре штрафной Косту, а Диего отметил возвращение на "Ванда Метрополитано" забитым голом – 2:0. Продолжил празднование испанец уже на трибуне с болельщиками, за что получил он вторую желтую карточку и был удален с поля.

Гости пытались отыграться, но силы у них заканчивались, да и "Атлетико" не отсиживался в обороне, постоянно пытаясь контратаковать. "Матрасники" без особых проблем удержали комфортное преимущество и свели матч к заслуженно победе, вновь не позволив "Хетафе" отличиться – уже 13-ю встречу подряд.

"Атлетико" – "Хетафе" 2:0

Голы: Корреа, 18 – 1:0, Коста, 68 – 2:0

Удаление: Коста, 69

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Хименес, 84), Габи, Коке (Торрес, 88), Феррейра Карраско (Томас, 60), Диего Коста, Гризманн.

"Хетафе": Мартинес, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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