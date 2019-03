Сегодня, 3 марта, "Гэлакси" обыграл "Чикаго Файр" в матче регулярного чемпионата MLS.

Победный гол забил капитан команды "Гэлакси" Златан Ибрагимович.

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Чикаго Файр" - 2:1 (0:0)

Голы: Сэпонг, 49 - 0:1, Стирс, 68 - 1:1, Ибрагимович, 80 - 2:1.

Перед встречей прошло открытие памятника экс-игроку команды Дэвиду Бэкхэму.

What a play from the 16-year-old @efrain_alvarez1 @Dsteres44 gets things level at @dignityhealthsp ! #LAvCHI pic.twitter.com/UqKYKp2IEd

The Lion picks up right where he left off.@Ibra_official gives #LAGalaxy the lead! #LAvCHI pic.twitter.com/lDaOLD1rjj