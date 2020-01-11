Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

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Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кальяри".

Отметим, что первый гол за "россонери" после своего возвращения в клуб забил Златан Ибрагимович.

Благодаря победе "Милан" поднялся на седьмое место. От "Кальяри", идущего на шестом месте, их отделяет 4 очка.

"Кальяри" - "Милан" 0:2

Голы: Рафаэл Леау, 46 - 0:1, Ибрагимович, 64 - 0:2

"Кальяри": Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Пизакане, Фараго, Наингголан, Нандес (Ионицэ, 76), Чигарини, Рог (Кастро, 76), Жоао Педро, Симеоне (Черри, 69).

"Милан": Доннарумма, Тео, Мусаккьо, Калабрия (Конти, 73), Романьоли, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура, 64), Рафаэл Леау (Ребич, 90), Ибрагимович.

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