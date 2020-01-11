Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"
В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кальяри".
Отметим, что первый гол за "россонери" после своего возвращения в клуб забил Златан Ибрагимович.
Благодаря победе "Милан" поднялся на седьмое место. От "Кальяри", идущего на шестом месте, их отделяет 4 очка.
"Кальяри" - "Милан" 0:2
Голы: Рафаэл Леау, 46 - 0:1, Ибрагимович, 64 - 0:2
"Кальяри": Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Пизакане, Фараго, Наингголан, Нандес (Ионицэ, 76), Чигарини, Рог (Кастро, 76), Жоао Педро, Симеоне (Черри, 69).
"Милан": Доннарумма, Тео, Мусаккьо, Калабрия (Конти, 73), Романьоли, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура, 64), Рафаэл Леау (Ребич, 90), Ибрагимович.
Читайте также: "Милан" хочет распродать весь состав за исключением 6 игроков. | http://soccernews.ru
главное
-
Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии
-
Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
-
"Рубин" объявил об уходе двух игроков
-
"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде
Лента новостей
-
"Зенит" не заинтересован в покупке Дзадзы
-
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"
-
Руководство "Барселоны" продолжает вести переговоры с Хави в Катаре
-
Рейньер близок к переходу в "Реал"
-
1
"Малага" расстанется с тренером, чье интимное видео попало в сеть
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Фиорентины"
-
Луис Суарес перенесет операцию
-
1
"Арсенал" потерял очки в матче с "Кристал Пэлас"
-
Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
Маркос Пиццелли объявил о завершении карьеры
-
"Монако" заработает ещё 35 миллионов евро благодаря Мбаппе
-
"Реал" может усилиться вингером "Малаги"
-
"Милан" определился с заменой для Рейны
-
Эриксен озвучил "Интеру" требования по зарплате
-
Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии
-
Зидан прокомментировал победу "Атлетико" над "Барселоной" в Суперкубке Испании
-
1
Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
-
СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"
-
"Рубин" интересуется капитаном сборной Казахстана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12