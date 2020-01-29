Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии
В четвертьфинале Кубка Италии "Милан" обыграл "Торино" в дополнительное время и вышел в 1/2 финала. Победу миланцам принесли дубль Хакана Чалханоглу, Джакомо Бонавентуры и Златана Ибрагимовича. В составе туринцев дублем отметился Бремер.
В полуфинале "Милан" встретится с "Ювентусом". Эта стадия будет состоять из двух матчей.
"Милан" – "Торино" - 4:2 (1:1)
Голы: Бонавентура, 12 - 1:0, Бремер, 34 - 1:1, Бремер, 71 - 1:2, Чалханоглу, 90+1, Чалханоглу, 106 - 3:2, Ибрагимович, 108 - 4:2
"Милан": Доннарумма, Конти, Тео, Кьер, Романьоли, Кастильехо, Бонавентура (Рафаэл Леау, 76), Беннасер, Крунич (Чалханоглу, 82), Ребич (Кессиэ, 105), Пионтек (Ибрагимович, 65).
"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Айна, Верди, Лукич, Беренгер (Миллико, 90), Ринкон, Бремер (Джиджи, 82), Белотти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15