Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии

2 Теги миланторино

Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии
В четвертьфинале Кубка Италии "Милан" обыграл "Торино" в дополнительное время и вышел в 1/2 финала. Победу миланцам принесли дубль Хакана Чалханоглу, Джакомо Бонавентуры и Златана Ибрагимовича. В составе туринцев дублем отметился Бремер.

В полуфинале "Милан" встретится с "Ювентусом". Эта стадия будет состоять из двух матчей.

"Милан" – "Торино" - 4:2 (1:1)
Голы: Бонавентура, 12 - 1:0, Бремер, 34 - 1:1, Бремер, 71 - 1:2, Чалханоглу, 90+1, Чалханоглу, 106 - 3:2, Ибрагимович, 108 - 4:2

"Милан": Доннарумма, Конти, Тео, Кьер, Романьоли, Кастильехо, Бонавентура (Рафаэл Леау, 76), Беннасер, Крунич (Чалханоглу, 82), Ребич (Кессиэ, 105), Пионтек (Ибрагимович, 65).

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Айна, Верди, Лукич, Беренгер (Миллико, 90), Ринкон, Бремер (Джиджи, 82), Белотти.

Не пропустите: "Милан" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lkha.dmitriyev

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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