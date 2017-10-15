Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Локомотивом"
Один из лидеров РФПЛ "Локомотив" отправился в гости к "Уфе", которая в последних играх выступает не слишком удачно, постепенно скатываясь к подвалу турнирной таблицы, но при этом достаточно неплохо играя в обороне. В атаке же у команды Семака не все гладко, поэтому в первую очередь хозяева всегда думают о том, как не пропустить, однако в начале отчетной игры "Уфа" провела несколько неплохих атак, которые могли завершиться голом. Сначала пробивал по воротам Игбун, но Гильерме справился с этим выстрелом, а затем Ванек откликнулся на подачу с углового и направил мяч над перекладиной после удара головой.
"Уфа" неплохо исполняла стандарты, очередной момент возник, когда на выходе ошибся Гильерме, но на дальней штанге Игбун не сумел замкнуть навес Стоцкого. "Локомотив" же действовал пассивно, практически не атакуя. Подобие момента было в середине тайма, когда неплохой прострел был от Фернандеша, но его так никто и не замкнул, больше гости ничем не отметились. "Уфа" также успокоилась, наскоки на ворота Гильерме все реже завершались ударами, концовка первого тайма прошла в невысоком темпе.
Во втором тайме картина не изменилась, моменты команды не создавали, игра была достаточно вязкой. "Уфа" перестала рисковать, "Локомотив" же и не начинал. В первом тайме "железнодорожники" вообще не побеспокоили Беленова, а за 35 минут второго нанесли один удар в створ. В итоге гости поплатились за свою пассивность ближе к самой концовке. "Уфа" провела редкую атаку, которая завершилась голом: Йокич получил пас от Стоцкого на левом фланге, запустил мяч в штрафную на Игбуна, которого не закрыли на дальней штанге, и Сильвестр с нескольких метров вколотил мяч в ворота.
Лишь после пропущенного мяча "Локомотив" немного активизировался, но времени оставалось очень мало. Хороший момент упустил Алексей Миранчук, пробил в ближний угол с разворота – Беленов вступил в игру и мяч отбил. "Уфа" ответила проходом Стоцкого и ударом из штрафной, но игровой снаряд попал в защитника, тем не менее, гости заработали угловой и убили несколько важных минут, фактически так и не дав сопернику прийти в себя. Юрий Семин решил усилить атаку, выпустив Коряна, но он считанное количество раз коснулся мяча, ничем не запомнившись. В итоге "Локомотив" провел бездарную игру, теперь его ждёт серия матчей против лидеров. Выстоять в этих поединках будет очень сложно.
"Уфа" – "Локомотив" 1:0
Гол: Игбун, 76 – 1:0
"Уфа": Беленов, Стоцкий (Кротов, 90), Тумасян, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек (Салатич, 83), Никитин, Сысуев (Засеев, 84), Игбун.
"Локомотив": Гильерме, Рыбусь, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук (Корян, 85), Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.
Вячеслав Горбачев
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