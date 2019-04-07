Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Ростовом" в РПЛ
В матче 22-го тура чемпионата России "Уфа" обыграла "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Сильвестр Игбун.
Благодаря этой победе "Уфа" вышла из зоны вылета, поднявшись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" остался на шестой позиции.
"Уфа" – "Ростов" - 1:0 (1:0)
Гол: Игбун, 25 - 1:0
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 69), Безденежных (Алиев, 84), Никитин, Ванек (Пауревич, 57), Неделчару, Игбоун.
"Ростов": Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Норманн, Зуев (Ионов, 65), Попов (Зайнутдинов, 24), Еременко, Логашов, Шомуродов (Сигурдарсон, 79).
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