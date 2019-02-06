Гол Игнатьева принес победу "Краснодару" в матче с "Локомотивом"
В товарищеском матче "Краснодар" победил "Локомотив" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Иван Игнатьев.
"Краснодар" Россия – "Локомотив" Россия – 1:0 (0:0)
Гол: Игнатьев, 82 - 1:0
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий (Рамирес, 68), Спайич, Мартынович (Фьолусон, 68), Петров, Перейра (Игнатьев, 46), Каборе, Ольссон (Уткин, 78), Классон, Ари (Голубев, 78), Вандерсон (Сулейманов, 68).
"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Хеведес, Кверквелия, Ан.Миранчук (Жемалетдинов, 80), Ал.Миранчук (Баринов, 62), Лысов (Рыбус, 46), Денисов, Чорлука, Фарфан (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 62), Крыховяк.
Напомним, что после 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Локомотив" находится на пятой позиции, имея в активе 28 очков. В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет со "Спартаком" (3 марта), а "Локомотив" проведет домашнюю встречу с "Крыльями Советов" (2 марта).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10