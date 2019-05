Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Гол игрока "Кристал Пэласа" Эндоса Таунсенду стал лучшим забитым мячом в прошедшем сезоне. Об этом АПЛ написала в твиттере.

Лучшим стал гол, который полузащитник забил с дальней дистанции в гостевом матче 28-го тура чемпионата с "Манчестер Сити" (3:2).

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend #PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8