Гол Игуаина помог "Челси" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

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Гол Игуаина помог "Челси" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне.

Победу "аристократам" принесли голы Игуаина и Жоржиньо. Единственный забитый мяч у хозяев на счету Чемберса.

Несмотря на успех, "Челси" по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" остался на 19-й позиции.

"Фулхэм" – "Челси" - 1:2 (1:2)
Голы: Игуаин, 20 - 0:1, Чемберс, 27 - 1:1, Жоржиньо, 31 - 1:2

"Фулхэм": Рико, Одои, Брайен, Рим, Чемберс, Сессеньон, Макдоналд (Замбо-Ангисса, 62), Бабел (Айите, 71), Кэрни (Вьетто, 80), Нордтвейт, Митрович.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Жоржиньо (Ковачич, 68), Канте, Виллиан, Баркли (Лофтус-Чик, 78), Азар (Педро, 74), Игуаин.

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