Гол Игуаина помог "Милану" победить "Сампдорию"
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Сампдорию" со счетом 3:2. Счет открыл Патрик Кутроне, но затем Риккардо Сапонара и Фабио Квальярелла вывели гостей вперед. Впрочем, до перерыва Гонсало Игуаин сумел сравнять счет. Во втором тайме Сусо забил гол, который принес победу "Милану".
Благодаря этой победе "Милан", набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в Серии А. "Сампдория" находится на шестой позиции, также имея в активе 15 очков.
"Милан" – "Сампдория" - 3:2 (2:2)
Голы: Кутроне, 17 - 1:0, Сапонара, 21 - 1:1, Квальярелла, 31 - 1:2, Игуаин, 36 - 2:2, Сусо, 62 - 3:2
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Абате, 78), Романьоли, Кессиэ, Биглия, Лаксальт (Чалханоглу, 90), Сусо, Игуаин, Кутроне (Кастильехо, 76).
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Мурру (Сала, 29), Берешиньски, Андерсен, Сапонара (Капрари, 76), Экдаль, Линетти, Прат, Квальярелла, Дефрель (Ковнацки, 61).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8