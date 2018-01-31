Гол Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Аталантой"

Сильный туман окутал Бергамо в этот вечер, поэтому местной "Аталанте" и "Ювентусу" пришлось играть первый полуфинальный матч Кубка Италии в условиях плохой видимости. Возможно, именно туманная погода, к которой игроки "Аталанты" не смогли привыкнуть, помешала защитникам хозяев, допустивших на первых минутах грубую ошибку, в результате чего Игуаин вылетел один на один и спокойно переиграл Беришу. Гол был забит на третьей минуте, но еще до этого Игуаин мог забить: оборона "Аталанты" также упустила аргентинского форварда, а тот пробил в штангу.

После забитого мяча "Ювентус" немного сбавил обороты, туринцы все еще пытались атаковать, но делали это не столь активно, поэтому моментов у ворот Бериши больше не возникало. "Аталанта" же постепенно освоилась и в середине тайма получила шанс сравнять счет. Бенатия сыграл рукой в собственной штрафной, арбитр воспользовался повтором и указал на "точку". К мячу подошел Гомес, но переиграть Буффона не сумел. Джанлуиджи вытащил мяч из правого угла.

Этот момент немного разбудил "Ювентус", который за оставшиеся 15 минут первого тайма создал три неплохих момента, но реализовать их не сумел. Сначала Де Шильо вывел на ударную позицию Игуаина, а тот с линии штрафной пробил мимо, затем уже с противоположного фланга развивал атаку Манджукич, Марио выкатил мяч на Матюиди, который с нескольких метров отправил игровой снаряд на трибуны. Третий момент также упустил французский полузащитник. Снова Манджукич выступил в роли ассистента, но Блез простил хозяев поля во второй раз за три минуты.

Второй тайм прошёл намного спокойнее, "Ювентус" по своему обыкновению решил, что одного мяча будет достаточно и провел эти 45 минут в режиме экономии сил, "Аталанте" же долгое время не удавалась закрепиться на половине поля соперника. Лишь в концовке хозяева устроили навал на ворота Буффона, однако распечатать Джанлуиджи им сегодня было не суждено. "Ювентус" выиграл первый раунд противостояния и сделал весомую заявку на выход в финал. "Аталанте" в ответной встрече нужно побеждать, забив при этом как минимум два мяча, сделать это будет невероятно сложно.

"Аталанта" – "Ювентус" – 0:1

Гол: Игуаин, 3 – 0:1

"Аталанта": Бериша, Толои, Паломино, Масиелло, Хатебур, Кристанте (Барроу, 77), Де Роон, Фройлер, Кастань, Гомес (Петанья, 82), Корнелиус (Иличич, 46).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бенатия (Барцальи, 82), Сандро, Хедира, Пьянич (Бентакур, 90), Матюиди, Коста (Бернардески, 63), Манджукич, Игуаин.

Вячеслав Горбачев

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