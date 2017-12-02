Гол Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Наполи"

В одном из центральных матчей всего первого круга Серии А "Наполи" на своем поле принимал "Ювентус". Между командами было четыре очка, поэтому неаполитанцы имели шанс уйти в отрыв, а команда Аллегри намеревалась нанести сопернику первое поражение в чемпионате.

Обе команды активно начали игру, стараясь играть на атаку. У "Наполи" был заметен Гамшик, который сначала попал в Де Шильо, а затем не успел за мячом после хорошей передачи Аллана в центр штрафной. "Ювентус" на это ответил выходом на ворота от Игуаина, но аргентинец не сумел в ближнем бою переиграть Рейну. Впрочем, уже через несколько минут у Гонсало появился ещё один шанс, второй раз он соперника уже не простил. Игроки "Наполи" потеряли мяч на чужой половине поля и очень медленно возвращались назад, гости же провели контратаку, Дибала протянул мяч к штрафной, затем отдал пас на Игуаина, которого упустили Руй и Кулибали, аргентинец же точно пробил в правый угол.

Некоторое время "Ювентус" еще пытался атаковать, Игуаин снова опасно пробивал, но попал в Альбиоля, но уже ближе к середине тайма инициатива полностью перешла к "Наполи". Хозяевам нужно было отыгрываться, они большими силами пошли вперед, насев на ворота туринцев. На 30 минуте Буффон вытащил мяч из "девятки" после выстрела Инсинье, затем он отбил удар Мертенса, а сыгравший на добивании Кулибали пробил выше ворот. У "Ювентуса" перестал держаться мяч, поэтому гости даже не помышляли о контратаках, которые бы завершились опасными ударами.

Во втором тайме "Наполи" окончательно обосновался на половине поля "Ювентуса", у туринцев во второй половине можно вспомнить только одну атаку, когда прошёл заброс на левый край штрафной, а Матюиди пробивал в упор – Рейна невероятным образом среагировал на удар в упор, отставив свою команду в игре. "Наполи" же нагнетал обстановку, периодически беспокоя Буффона. Самые реальные моменты упустили Кальехон и Инсинье, мяч после их ударов пролетел рядом со штангой.

Время шло, у "Наполи" постепенно заканчивались силы, замены никак игру не усилили, а "Ювентус" спокойно оборонялся всей командой. Туринцы просто катали мяч, совершенно не рисковали и в итоге довели игру до победы.

"Наполи" – "Ювентус" 0:1

Гол: Игуаин, 14 – 0:1

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Куибали, Руй (Маджо, 76), Аллан (Зелински, 67), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Уна, 76)

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Барцальи, 84), Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Маркизио, 68), Пьянич, Матюиди, Дибала, Коста (Куадрадо, 79), Игуаин.

Вячеслав Горбачев

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