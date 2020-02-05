Гол Икарди помог ПСЖ обыграть "Нант"

В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл "Нант" со счетом 2:1. Победу парижскому клубу принесли голы Мауро Икарди и Тило Керера. В составе "канареек" отличился Мозес Саймон.

ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 15 очков. "Нант" остался на 10-й позиции.

"Нант" – ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы: Икарди, 29 - 0:1, Керер, 57 - 0:2, Саймон, 68 - 1:2

ПСЖ: Навас, Керер, Менье, Кимпембе, Курзава, Верратти, Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Паредес, 82), Икарди (Дракслер, 78), Мбаппе.

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