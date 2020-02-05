Гол Икарди помог ПСЖ обыграть "Нант"
В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл "Нант" со счетом 2:1. Победу парижскому клубу принесли голы Мауро Икарди и Тило Керера. В составе "канареек" отличился Мозес Саймон.
ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 15 очков. "Нант" остался на 10-й позиции.
"Нант" – ПСЖ - 1:2 (0:1)
Голы: Икарди, 29 - 0:1, Керер, 57 - 0:2, Саймон, 68 - 1:2
ПСЖ: Навас, Керер, Менье, Кимпембе, Курзава, Верратти, Ди Мария, Гуйе, Сарабия (Паредес, 82), Икарди (Дракслер, 78), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|22
|43
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Монако
|23
|32
|10
|Нант
|23
|32
|11
|Бордо
|22
|30
|12
|Страсбур
|22
|30
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13