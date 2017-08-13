Гол Икарди принёс "Интеру" победу в товарищеском матче с "Бетисом"

В рамках подготовки к новому сезону миланский "Интер" провёл товарищеский матч с "Бетисом". Единственный гол в этом поединке был забит в первом тайме форвардом "нерадзурри" Мауро Икарди.

"Интер" – "Бетис" - 1:0

Гол: Икарди, 30 (пенальти) - 1:0.

"Интер" (стартовый состав): Ханданович, Миранда, Далберт, Д`Амброзио, Шкриньяр, Весино, Валеро, Жоау Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди.

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