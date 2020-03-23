"Гол или не гол?" Магнуссон поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон стал очередным участником челленджа "Оставайся дома", понабивав рулон туалетной бумаги.
"Гол или не гол?" - сообщается в официальном Twitter московского клуба.
Гол или не гол?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2020
⠀#StayAtHomeChallenge @HordurM34 pic.twitter.com/Qzbu5FCAn1
Напомним, что многие игроки участвуют в челлендже, который называется "Оставайся дома". В данный момент многие футболисты находятся в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
В нынешнем сезоне 27-летний Магнуссон провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах и забил два. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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