"Гол или не гол?" Магнуссон поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон стал очередным участником челленджа "Оставайся дома", понабивав рулон туалетной бумаги.

"Гол или не гол?" - сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Напомним, что многие игроки участвуют в челлендже, который называется "Оставайся дома". В данный момент многие футболисты находятся в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 27-летний Магнуссон провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах и забил два. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в Японию. | http://soccernews.ru