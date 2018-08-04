Гол имени Левашова: "Зенит" минимально побеждает тульский "Арсенал"

Один из фаворитов нынешнего сезона в российской Премьер-лиге – питерский "Зенит" матч второго тура проводил на домашнем стадионе против неудобного в последнее время соперника – тульского "Арсенала". Питерцы ранее практически никогда не испытывали проблем в играх с "канонирами", но вот прошлый чемпионат стоит в этом плане особняком. "Зенит" так и не смог победить туляков ни дома (0:1), ни в гостях (3:3).

С тех пор в жизни обеих команд кое-что изменилось. К примеру, клуб из Северной столицы России возглавил Сергей Семак, а лучший забивала "Арсенала" прошлого сезона – Артем Дзюба вернулся из аренды как раз в питерский клуб. На предстоящую встречу "Зенит" выходил абсолютным фаворитом.

В тоже время, предположить сценарий матча было не трудно. Игра ожидалась вязкой, в первую очередь, по той причине, что "канониры" должны были избрать на поединок оборонительную тактику. Так, в общем-то, и получилось: "Арсенал" действительно со старта встречи глубоко сел в защиту и об атаках практически не думал. Разумеется, питерцам нужно было серьезно поломать голову над тем, как преодолеть эту массированную оборону соперника.

По понятным причинам первый тайм не изобиловал голевыми моментами. По сути, их было два. А Левашов серьезным образом вступал в игру и того меньше. Первый реальный выпад "Зениту" удалось организовать на исходе четверти часа игры. Три на три убегали к воротам питерцы, Кузяев покатил мяч левее на Шатова и тот на скорости уже врывался в штрафную, но стремясь пробить до того, как защитник накроет удар, махнул мимо мяча и сфера прикатилась в руки голкиперу "Арсенала". А если бы Олег попал…

Второй эпизод действительно можно назвать голевым. И возник он после серии стандартных положений у ворот "канониров". После очередного навеса в штрафную гостей и верховой борьбы, мяч отскочил на ногу Маку, который тут же пробил с 15-ти метров в правый от себя угол. Левашов был начеку и вытянувшись в струнку, отбил снаряд в сторону.

Вот, пожалуй, и все, что было интересного в первом тайме. Счет на табло устраивал команду Олега Кононова. Еще правда зрители увидели окровавленную голову Берхамова. В борьбе за мяч Кузяев проехался бутсами по голове защитника "Арсенала". Но к интересным этот эпизод едва ли можно отнести.

Вторая половина матча ожидаемо стартовала с атак питерцев. Набиуллин промчал по флангу и навесом искал в штрафной Дзюбу, но у того сняли мяч с головы. "Арсенал" ответил ударом со штрафного, который был назначен в метрах 30-ти от ворот Лунева. Ткачев пробил и на силу и на точность, но голкиперу "Зенита" не составило труда забрать сферу в руки. Тем не менее, гости отметились первым ударом в створ.

В дальнейшем хозяева поля плотно завладели инициативой и на 53-й минуте имели шанс открыть счет. Дзюба сыграл роль флангового форварда, с левого края прострелил в центр штрафной, а там Шатов поборолся за мяч. В результате снаряд после рикошета полетел в район правой "девятки", но в цель не попал.

И, тем не менее, гол к питерцам пришел оттуда, откуда его не ждали. У левой бровки заработала команда Сергея Семака стандарт и все стали ожидать подачу в штрафную. Шатов отправил мяч в направлении ворот, да так удачно, что сфера ударилась о газон перед Левашовым и проскользнула у того сквозь перчатки. Сто процентов вратарская ошибка, позволившая "Зениту" открыть счет – 1:0.

Буквально через три минуты воодушевленные забитым голом хозяева поля требовали пенальти от Матюнина. А все напрасно, Ругани пробивая угодил в руки Беляева, прижатые к груди. Арбитр справедливо проигнорировал претензии питерцев.

В дальнейшем игра продолжала проходить под контролем Сергея Семака, но все же раз хозяева поля позволили сопернику дойти до штрафной. Бакаев даже пробил по воротам, но Лунев все видел и забрал мяч. "Зенит" мог и должен был забивать второй, но Набиуллин, в одной из атак оказавшись на ударной позиции, не смог переиграть Левашова, ровно как и Дзюба с Дриусси, бившие из убойных позиций. Голкипер "Арсенала" сохранил минимальное, но все же поражение для своей команды.

"Зенит" – "Арсенал" Т – 1:0

Гол: Шатов, 61.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Паредес (Краневиттер, 90+2), Кузяев (Дриусси, 81), Мак (Ригони, 62), Шатов, Дзюба.

"Арсенал": Левашов, К.Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Горбатенко, Берхамов (Костадинов, 56), Чаушич, Ткачев, Лессовой (Бакаев, 67), Кангва (Ивакин, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Зенит" – "Арсенал" Т – 1:0 (обзор)