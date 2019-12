Гол Иньесты помог "Виссел Кобе" выйти в финал Кубка Японии

В рамках 1/2 финала Кубка Японии "Виссел Кобе" обыграл "Симидзу С-Палс" со счётом 3:1.

Один из голов в этом матче забил испанский полузащитник Андрес Иньеста - он поразил ворота соперника ударом в ближний угол.

Iniesta just scored this goal for Vissel Kobe in the Emperor's Cup. pic.twitter.com/zxfrn9oUby