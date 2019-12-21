Гол Иньесты помог "Виссел Кобе" выйти в финал Кубка Японии
В рамках 1/2 финала Кубка Японии "Виссел Кобе" обыграл "Симидзу С-Палс" со счётом 3:1.
Один из голов в этом матче забил испанский полузащитник Андрес Иньеста - он поразил ворота соперника ударом в ближний угол.
Iniesta just scored this goal for Vissel Kobe in the Emperor's Cup. pic.twitter.com/zxfrn9oUby— Fasih (@FalseInterior) December 21, 2019
Стоит отметить, что в финале Кубка Японии "Виссел Кобе" сыграет с "Касимой".
35-летний Иньеста перебрался в Азию в мае 2018 года и с тех пор забил 10 голов в 39 матчах.
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|Касима Антлерс
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|Середзо Осака
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|Санфречче Хиросима
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|Гамба Осака
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|Виссел Кобе
|34
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|Консадоле Саппоро
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|Вегалта Сендай
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|Шимидзу С-Палс
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|Нагоя Грампус
|34
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|Саган Тосу
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