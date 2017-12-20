Гол Инсинье принес "Наполи" путевку в четвертьфинал Кубка Италии
Серию игр на стадии 1/8 финала Кубка Италии вторничным вечером в Неаполе продолжили "Наполи" и "Удинезе". Сама по себе вывеска была довольно привлекательной, ведь обе команды отлично провели последние туры в Серии А. Однако к матчу в кубковом турнире соперники отнеслись несерьезно. Об этом, в частности, говорит тот факт, что на "Сан-Паоло" вышли играть полурезервные составы команд, если не сказать больше.
Отсутствие ведущих футболистов клубов с обеих сторон серьезным образом повлияло на зрелищность первого тайма. Откровенно говоря, первые 45 минут встречи прошли при очень вялой борьбе обеих команд. Соперники лишь эпизодически взвинчивали темп, но в целом счет 0:0 стал закономерным итогом первой половины встречи.
И все же несколько моментов для взятия ворот до перерыва имели место. Все они случились у ворот 21-летнего голкипера "Удинезе" Симоне Скуффета. Так на 25-й минуте хозяевам удалась быстрая атака, завершалась которая ударом с близкого расстояния. Марко Рог поборолся в центре поля и, отобрав мяч, тут же вывел к воротам разрезной передачей Хосе Кальехона. Сблизившись с голкипером "зебр" испанец пробил сильно, но угодил в корпус Скуффету. В итоге был упущен отличный момент.
Еще один голевой эпизод у ворот гостей возник на 32-й минуте. Хозяева поля долго разыгрывали позиционную атаку у штрафной "Удинезе", пока мяч не попал к молодому французскому полузащитнику Адаму Уне. Тот левой крутил сферу в ближний угол, но мяч облизал штангу и ушел за пределы поля.
Чуть позже решился на дальний удар Зелиньски, но сфера полетела много выше перекладины. А что же гости? Команда Массимо Оддо смотрелась неплохо при выходе из обороны в атаку, однако "зебрам" не хватало последнего паса или точного удара. Сепе откровенно скучал до перерыва.
В перерыве Маурицио Сарри не стал ничего менять. Хотел наставник видимо понять, кто же достоит сесть на скамейку первым. В итоге на исходе часа игры с поля ушли Кальехон и Джаккерини, которых заменили ведущие бомбардиры команды – Инсинье и Мертенс. Что интересно, Лоренцо уже первым касанием мяча мог открывать счет, но в быстрой атаке пробил с линии штрафной мимо ворот.
Но и двойная замена в исполнении Сарри поначалу не приносила желаемого результата. "Удинезе" продолжал умело отбиваться и наставник "Наполи" поспешил готовить выход Марека Гамшика. Не понадобилось. За 20 минут до конца основного времени матча хозяева поля распечатали ворота соперника. Зелиньски отобрал мяч у гостей в центре поля, отпасовал вперед на Мертенса, а тот разрезающим пасом вывел на ворота слева Инсинье. Со второй попытки Лоренцо был точен, отправив мяч в дальний угол ворот – 1:0.
После этого неаполитанцы могли играть уже по счету, а вот "зебрам" нужно было идти вперед и рисковать. Однако в этот вечер у гостей ничего не получалось в атаке. А вот "Наполи" вполне мог увеличить свое преимущество. В одной из атак Инсинье и Мертенс вдвоем переиграли всю защитную линию "Удинезе" и последний пробивал с близкого расстояния, но Скуффет потянул этот мяч.
Уже в компенсированное время подопечные Массимо Оддо попытались создать подобие штурма ворот Сепе, но южане умело отбились. В итоге неаполитанцы добывают победу и проходят по турниру в следующий раунд.
"Наполи" – "Удинезе" – 1:0
Гол: Инсинье, 71.
"Наполи": Сепе, Хюсай, Маджо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Жоржиньо, Рог, Джаккерини (Инсинье, 58), Уна (Алан, 76), Кальехон (Мертенс, 58).
"Удинезе": Скуффет, Нюйтинк, Данило, Бохневич, Ларсен, Пеццелла (Видмер, 70), Балич, Янкто (Де Пауль, 46), Холлфредссон, Байич, Матос (Лазанья, 79).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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