Гол Иско в ворота "Ювентуса" был забит по правилам

В испанской прессе активно обсуждается тема с голам полузащитника "Реала" Иско в ворота "Ювентуса", забитым на 13-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов.

Телеэксперты утверждают, что взятие ворот было чистым, а Иско находился за линией оффсайда в момент удара Криштиану Роналду.

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