Гол Иско в ворота "Ювентуса" был забит по правилам

Теги реал мадридювентусискокриштиану роналду

Гол Иско в ворота "Ювентуса" был забит по правилам

В испанской прессе активно обсуждается тема с голам полузащитника "Реала" Иско в ворота "Ювентуса", забитым на 13-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов.

Телеэксперты утверждают, что взятие ворот было чистым, а Иско находился за линией оффсайда в момент удара Криштиану Роналду.

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комментарии
Олег

да потому, что хотели чтобы выиграл никчёмный ювентус. но вот незадача, победил сильнейший

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Расим

да да

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эльдарХан

почему про это ничего не говорят , а все говорят про пенальти

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petr69

потому что Реал много кому попортил крови

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