Гол Иванова помог "Ахмату" обыграть "Анжи"

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Гол Иванова помог "Ахмату" обыграть "Анжи"

"Ахмат" в гостевом матче обыграл "Анжи" в рамках 24-го тура чемпионата России.

Победный гол забил 32-летний полузащитник Олег Иванов.

"Анжи" - "Ахмат" - 0:1.

Гол: Иванов, 77. 

"Анжи": Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кулик, Гайдаров (Иванченко, 79), Закиров, Кацаев (Долгов, 67), Гиголаев, Понсе (Маркелов, 79).

"Ахмат": Городов, Плиев, Нижич, Семенов, Роши, Раванелли (Шиманьски, 82), Швец, Иванов, Исмаэл, Мохаммади, Балай (Бериша, 65).

"Ахмат" с 33 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. "Анжи" располагается на предпоследнем месте.

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