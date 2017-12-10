Гол Калу на 90-й минуте спас "Герту" от поражения от "Аугсбурга"

Теги гертааугсбург

Гол Калу на 90-й минуте спас "Герту" от поражения от "Аугсбурга"

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома сыграл вничью с "Гертой". Счет открыл Каюби, но в компенсированное время равновесие восстановил Саломон Калу. После этого матча "Аугсбург" занимает седьмое место в Бундеслиге, а "Герта" находится на 12-й позиции.

"Аугсбург" – "Герта" - 1:1 (0:0)
Голы: Каюби, 74 - 1:0, Калу, 90 - 1:1

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль (Хедира, 80), Байер, Каюби, Хеллер (Шмид, 76), Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 88).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт (Калу, 79), Рекик, Лангкамп, Вайзер, Шелбред, Лекки (Эссвайн, 58), Платтенхардт, Штарк, Зельке, Ибишевич (Лазаро, 58).

Не пропустите: "Ганновер" переиграл "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 15 23
7 Аугсбург 15 23
8 Боруссия Дортмунд 15 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 15 18
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Фрайбург 15 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
Полная таблица

топ-5 тегов