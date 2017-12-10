Гол Калу на 90-й минуте спас "Герту" от поражения от "Аугсбурга"

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" дома сыграл вничью с "Гертой". Счет открыл Каюби, но в компенсированное время равновесие восстановил Саломон Калу. После этого матча "Аугсбург" занимает седьмое место в Бундеслиге, а "Герта" находится на 12-й позиции.

"Аугсбург" – "Герта" - 1:1 (0:0)

Голы: Каюби, 74 - 1:0, Калу, 90 - 1:1

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль (Хедира, 80), Байер, Каюби, Хеллер (Шмид, 76), Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 88).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт (Калу, 79), Рекик, Лангкамп, Вайзер, Шелбред, Лекки (Эссвайн, 58), Платтенхардт, Штарк, Зельке, Ибишевич (Лазаро, 58).

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