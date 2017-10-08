Гол Кейна с пенальти приносит Англии победу над Литвой
Одним из событий, которым открывался десятый заключительный тур отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018, стало противостояние сборных Литвы и Англии в Вильнюсе. Родоначальники футбола уже забронировали себе место в групповом раунде на Мундиале в России после волевой победы над Словенией пару дней назад. Поэтому этот поединок, хоть и де-юре официальный, но де-факто контрольный. Прибалтийцам также ничего уже не надо было, подопечные Эдгараса Янкаускаса за девять игровых уик-эндов отбора набрали всего шесть очков и обосновались на пятой предпоследней строчке в группе "F".
Несмотря на досрочное завоевание путевки на большой футбольный форум британцами у болельщиков и прессы по-прежнему остается очень много вопросов по поводу качества игры команды Гарета Саутгейта. Уж слишком натужно давались победы сборной "трех львов". Поэтому, чтобы ответить критикам и понравиться фанатам главнокомандующий англичан, вопреки прогнозам не стал отказываться от услуг таких железобетонных игроков основы, как Харри Кейн, Деле Алли, Джордан Хендерсон или Джон Стоунз.
С первых же минут поединка гости завладели территориальным преимуществом, хотя тем игры не впечатлял. Учитывая погодные условия, а в Вильнюсе моросил дождь, обе команды делали ставку на дальние удары. В основном это касалось англичан, но первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Батленда, когда пяткой пробивал Шернас, но мяч в считанных сантиметрах прошел мимо стойки. Ничего интересного на поле не происходило вплоть до 27-й минуты. Арбитр указал на "точку" за фол Вербицкаса на Алли в штрафной площади, а Харри Кейн хладнокровно реализовал пенальти, забив рикошетом от штанги.
Поведя в счете, британцы стали играть еще ленивее, хоть и преимущество было целиком и полностью на их стороне. С начала второй половины встречи литовцы заметно прибавили и стали больше контролировать мяч. В пределах с 53-й по 55-ю минуты команды обменялись острыми выпадами. Сначала Уинкс заставил поработать в воротах Шеткуса, а потом и Батленд проявил чудеса реакции, когда среагировал на рикошет от Майкла Кина после подачи Черных. Во второй половине второго тайма уже подопечные Саутгейта солировали, но ничего острого и интересного вспомнить и нечего. Кроме, разве что полумомента у Старриджа уже в компенсированное время.
Таким образом, сборная Англии спокойно переигрывает Литву, добывая свою восьмую победу в текущем отборочном турнире.
Литва – Англия – 0:1
Голы: Кейн, 27 (с пенальти) – 0:1
Литва: Шеткус, Андрюшкявичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Климавичюс, Боровский, Вербицкас, Сливка (Хведукас, 90+1), Новиковас, Шернас (Матулявичюс, 76), Черных
Англия: Батленд, Кин, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Уинкс, Хендерсон, Крессуэлл, Алли (Лингард, 81), Рашфорд (Старридж, 72), Кейн
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча Польша - Черногория | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира
-
Польша обыграла Черногорию и вышла на Чемпионат Мира
-
Надежда нации: как Харри Кейн становится лучшим форвардом мира
Лента новостей
-
Далич: "Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера"
-
Хуанфран: "Атлетико" обязательно победит в Лиге Чемпионов"
-
Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию"
-
Кокорин: "В критике нет ничего плохого, так всегда было"
-
Сборная Бразилии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018
-
Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
"Локомотив" сыграл вничью с минским "Динамо" в товарищеском матче
-
Пирло отказался войти в тренерский штаб "Челси"
-
Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей
-
Ройс может перейти в "Интер"
-
Стракан: "Шотландия не может изменить генетику"
-
Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров
-
Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью
-
Муслин: "Уверен, что Сербия победит Грузию"
-
Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"
-
Германия - Азербайджан - 5:1, Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (обзор)
-
Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ
-
Германия выиграла 10 матчей из 10 в отборе к Чемпионату Мира и повторила рекорд Испании
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1