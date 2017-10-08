Гол Кейна с пенальти приносит Англии победу над Литвой

Одним из событий, которым открывался десятый заключительный тур отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018, стало противостояние сборных Литвы и Англии в Вильнюсе. Родоначальники футбола уже забронировали себе место в групповом раунде на Мундиале в России после волевой победы над Словенией пару дней назад. Поэтому этот поединок, хоть и де-юре официальный, но де-факто контрольный. Прибалтийцам также ничего уже не надо было, подопечные Эдгараса Янкаускаса за девять игровых уик-эндов отбора набрали всего шесть очков и обосновались на пятой предпоследней строчке в группе "F".

Несмотря на досрочное завоевание путевки на большой футбольный форум британцами у болельщиков и прессы по-прежнему остается очень много вопросов по поводу качества игры команды Гарета Саутгейта. Уж слишком натужно давались победы сборной "трех львов". Поэтому, чтобы ответить критикам и понравиться фанатам главнокомандующий англичан, вопреки прогнозам не стал отказываться от услуг таких железобетонных игроков основы, как Харри Кейн, Деле Алли, Джордан Хендерсон или Джон Стоунз.

С первых же минут поединка гости завладели территориальным преимуществом, хотя тем игры не впечатлял. Учитывая погодные условия, а в Вильнюсе моросил дождь, обе команды делали ставку на дальние удары. В основном это касалось англичан, но первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Батленда, когда пяткой пробивал Шернас, но мяч в считанных сантиметрах прошел мимо стойки. Ничего интересного на поле не происходило вплоть до 27-й минуты. Арбитр указал на "точку" за фол Вербицкаса на Алли в штрафной площади, а Харри Кейн хладнокровно реализовал пенальти, забив рикошетом от штанги.

Поведя в счете, британцы стали играть еще ленивее, хоть и преимущество было целиком и полностью на их стороне. С начала второй половины встречи литовцы заметно прибавили и стали больше контролировать мяч. В пределах с 53-й по 55-ю минуты команды обменялись острыми выпадами. Сначала Уинкс заставил поработать в воротах Шеткуса, а потом и Батленд проявил чудеса реакции, когда среагировал на рикошет от Майкла Кина после подачи Черных. Во второй половине второго тайма уже подопечные Саутгейта солировали, но ничего острого и интересного вспомнить и нечего. Кроме, разве что полумомента у Старриджа уже в компенсированное время.

Таким образом, сборная Англии спокойно переигрывает Литву, добывая свою восьмую победу в текущем отборочном турнире.

Литва – Англия – 0:1

Голы: Кейн, 27 (с пенальти) – 0:1

Литва: Шеткус, Андрюшкявичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Климавичюс, Боровский, Вербицкас, Сливка (Хведукас, 90+1), Новиковас, Шернас (Матулявичюс, 76), Черных

Англия: Батленд, Кин, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Уинкс, Хендерсон, Крессуэлл, Алли (Лингард, 81), Рашфорд (Старридж, 72), Кейн

Богдан Архипенко

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