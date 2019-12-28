Гол Кейна спас "Тоттенхэм" от поражения в матче с "Норвичем"
В матче 20-го тура чемпионата Англии "Норвич" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 2:2. В составе хозяев отличился Марио Вранчич, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Серж Орье. За "шпор" забивали Кристиан Эриксен и Харри Кейн.
"Норвич" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Вранчич, 18 - 1:0, Эриксен, 55 - 1:1, Орье, 61 (автогол) - 2:1, Кейн, 83 (с пенальти) - 2:2
"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46), Орье, Алли, Эриксен, Сессеньон, Ндомбеле, Ло Чельсо (Ламела, 74), Кейн.
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|19
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|19
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|Вулверхэмптон
|19
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|Тоттенхэм
|19
|29
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|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
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|14
|Эвертон
|19
|22
|15
|Саутгемптон
|19
|21
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
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