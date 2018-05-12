Гол Коке принес "Атлетико" победу над "Хетафе"

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Гол Коке принес "Атлетико" победу над "Хетафе"

"Атлетико" проводил репетицию перед финалом Лиги Европы, встретившись с "Хетафе" на его поле. "Матрасники" уже гарантировали себе Лигу чемпионов, они могут только поменяться местами с "Реалом", который в последнее время совершенно не думает о чемпионате страны. "Хетафе" же до этого тура имел теоретические шансы на попадание в Лигу Европы, они все еще сохранились, но стали еще призрачнее, так как команде из пригорода Мадрида не удалось победить, а "Севилья" набрала одно очко в игре с "Бетисом".

"Атлетико" сумел забить уже на 8 минуте, Гризманн отдал пас пяткой на Коке, а тот точно пробил с угла вратарской в дальний угол. В середине тайма гости могли забить и второй гол, когда Коста вываливался один на один, но переиграть Гуаиту не сумел. В целом же команды в основном толклись в середине поля, не брезговали частыми нарушениями правил, из-за чего страдало целостное восприятие игры. Благодаря мячу Коке этот вариант развития событий устраивал "Атлетико", а вот "Хетафе" нужно было идти вперед, раскрываться, но хозяева ничего не могли придумать в атаке.

Картина игры совершенно не изменилась и во втором тайме, моментов в игре не было, не помогали даже свежие силы в лице Торреса, Гамейро с одной стороны, а также Анхеля, Моры и Пачеко – с другой. "Атлетико" не желал идти вперед, сосредоточившись на разрушении, "Хетафе" играл активнее, но Облака не тревожил. Единственный реальный момент хозяева упустили на 75 минуте. Годин сбил Анхеля в собственной штрафной, к "точке" подошел Фажр, но он не сумел обмануть Облака. Словенский вратраь в конце игры также справился с ударом под перекладину от Анхеля. У "Атлетико" же шанс увеличить счет упустил Торрес, который не попал по пустым воротам после нудачного выноса мяча игроками "Хетафе". 

"Хетафе" после последнего тура отстает от "Севильи" на три очка, в последнем матче он сыграет с "Малагой", нужна только победа, а также поражение севильцев от "Алавеса".

"Хетафе" – "Атлетико" 0:1

Гол: Коке, 8 – 0:1

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Портильо, Фламини (Мора, 70), Фажр, Амат (Анхель, 53) Молина, Реми (Пачеко, 72).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич,  Томас, Габи, Сауль, Коке (Корреа, 70), Коста (Гамейро, 62), Гризманн (Торрес, 62).

Вячеслав Горбачев 

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