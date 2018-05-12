Гол Коке принес "Атлетико" победу над "Хетафе"
"Атлетико" проводил репетицию перед финалом Лиги Европы, встретившись с "Хетафе" на его поле. "Матрасники" уже гарантировали себе Лигу чемпионов, они могут только поменяться местами с "Реалом", который в последнее время совершенно не думает о чемпионате страны. "Хетафе" же до этого тура имел теоретические шансы на попадание в Лигу Европы, они все еще сохранились, но стали еще призрачнее, так как команде из пригорода Мадрида не удалось победить, а "Севилья" набрала одно очко в игре с "Бетисом".
"Атлетико" сумел забить уже на 8 минуте, Гризманн отдал пас пяткой на Коке, а тот точно пробил с угла вратарской в дальний угол. В середине тайма гости могли забить и второй гол, когда Коста вываливался один на один, но переиграть Гуаиту не сумел. В целом же команды в основном толклись в середине поля, не брезговали частыми нарушениями правил, из-за чего страдало целостное восприятие игры. Благодаря мячу Коке этот вариант развития событий устраивал "Атлетико", а вот "Хетафе" нужно было идти вперед, раскрываться, но хозяева ничего не могли придумать в атаке.
Картина игры совершенно не изменилась и во втором тайме, моментов в игре не было, не помогали даже свежие силы в лице Торреса, Гамейро с одной стороны, а также Анхеля, Моры и Пачеко – с другой. "Атлетико" не желал идти вперед, сосредоточившись на разрушении, "Хетафе" играл активнее, но Облака не тревожил. Единственный реальный момент хозяева упустили на 75 минуте. Годин сбил Анхеля в собственной штрафной, к "точке" подошел Фажр, но он не сумел обмануть Облака. Словенский вратраь в конце игры также справился с ударом под перекладину от Анхеля. У "Атлетико" же шанс увеличить счет упустил Торрес, который не попал по пустым воротам после нудачного выноса мяча игроками "Хетафе".
"Хетафе" после последнего тура отстает от "Севильи" на три очка, в последнем матче он сыграет с "Малагой", нужна только победа, а также поражение севильцев от "Алавеса".
"Хетафе" – "Атлетико" 0:1
Гол: Коке, 8 – 0:1
"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Портильо, Фламини (Мора, 70), Фажр, Амат (Анхель, 53) Молина, Реми (Пачеко, 72).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Томас, Габи, Сауль, Коке (Корреа, 70), Коста (Гамейро, 62), Гризманн (Торрес, 62).
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|16
|Леванте
|36
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20