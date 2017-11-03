Гол Кокорина на последних секундах выводит "Зенит" в плей-офф Лиги Европы

Питерский "Зенит" мог оформить себе путевку в плей-офф Лиги Европы уже по итогам 4 тура, тем более, на его пути стоял очень удобный соперник - норвежский "Русенборг". В последних матчах подопечные Манчини радуют результатом лишь в еврокубках, в то время как во внутреннем первенстве, команда уже уступила свои лидирующие позиции "Локомотиву". Для хозяев же этот матч был последним шансом зацепиться за выход в 1/16 финала, но для этого им нужно было обыгрывать питерцев. В общем, вторая часть дуэли между Бендтнером и Кокориным обещала быть крайне интригующей.

В довольно неспешном темпе начали команды матч, на первых минутах "Русенборг" смотрелся поактивнее, в то время как питерцы старались действовать на контратаках, однако опасных моментов не возникало ни у одних из ворот. К середине тайма скорости, казалось, выросли, в основном за счет активности хозяев, но ничего интересного на поле по-прежнему не происходило. Каждый игрок, имел возможность принять мяч и, сделав несколько движений, выбрать продолжение – никакого прессинга ни от одной из сторон.

На исходе получаса немного оживили игру норвежские футболисты: сначала Бендтнер, оказавшись первым на мяче вблизи чужой штрафной, выстрелил выше ворот, а затем Хелланн хитро пробивал низом со штрафного – Лунев на месте. В концовке тайма хозяева стали поддавливать питерцев, и это вылилось в несколько неплохих моментов. В одном из них мог забивать Хелланн: получил он мяч на правом фланге атаки, вошел в штрафную, но вместо удара покатил на Бендтнера, пробить которому помешал Маммана.

Сдержав активного Шатова в начале второго тайма, норвежцы побежали вперед, и в одном из эпизодов Лунев дважды вступал в игру, отразив удары Бендтнера и Хелланна с нескольких метров. А уже через восемь минут после начала второй половины "Русенборг" получил право на пенальти: Мевля в своей штрафной уложил на газон Адегбенро. Исполнил одиннадцатиметровый Никлас Бендтнер, мощно пробив в левый угол – 1:0.

Теперь уже "Зенит" шел вперед, оставляя хозяевам лишь возможности для контратак. Однако это продлилось недолго – "Русенборг" не спешил отдавать инициативу, также часто прибегая к позиционным наступлениям. Увлеклись хозяева атакой, пропустив контрвыпад питерцев, в результате которого Кришито с левого фланга прострелил в центр штрафной, с мячом встретился Ерохин, однако из-за неудачной обработки его удар пришелся в вышедшего из ворот Хансена.

Совсем не ладилась у питерцев игра в атаке, смотрелись они намного хуже чем даже в проигранных матчах чемпионата России. На последней минуте основного времени матча вышедший на замену Дзюба отправил мяч в сетку после прострела Кришито, но арбитр отменил взятие ворот, усмотрев офсайд в том эпизоде. Но на последних секундах добавленного времени Александр Кокорин все же сравнял счет, замкнув передачу Ригони с левого фланга - 1:1. До последнего боролись питерцы, за что и были вознаграждены, хотя качество показываемого командой Манчини футбола оставляет желать лучшего.

"Русенборг" – "Зенит" – 1:1

Голы: Бендтнер, 55, с пенальти – 1:0, Кокорин, 93 - 1:1.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Шелвик, Йенсен, Конрадсен (Герсбах, 86), Троннсен, Хелланн (Евтович, 71), Адегбенро (Бьердаль, 88), Бендтнер.

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Маммана, Мевля, Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Ригони, Шатов (Дриусси, 75), Ерохин (Краневиттер, 83), Кокорин.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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