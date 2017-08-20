Гол Кокорина приносит "Зениту" минимальную победу в Перми

Воскресная программа 7-го тура российской Премьер-Лиги открывалась поединком в Перми, где местный "Амкар" встречался с петербуржским "Зенитом". После субботней победы московского "Локомотива" команда Роберто Манчини утратила единоличное лидерство в таблице. Однако победа на "Звезде" могла вернуть все на круги своя.

Стоит отметить, что встречались команды с разных полюсов таблицы. Если "Зенит" лидировал до отчетного тура, то "Амкар" находился в самом подвале. Более того, пермяки в 6 предыдущих играх забили всего один мяч. Так что игра вполне могла идти до первого гола питерцев.

Первый тайм прошел в весьма скучной борьбе. Команды явно не хотели рисковать, оттого активностью не отличались. Хозяева, моментами, даже смотрелись интереснее. Все время впереди маневрировал Гасилин, опасно подключался к атакам Зайцев. "Зенит" за счет опыта и класса чаще гостил у ворот соперника, но вот создать что-либо опасное команде Роберто Манчини не удавалось. Полоз откровенно растворился в игре, а Кокорина надежно прикрывали защитника "Зенита", не давая особо разбежаться. Отметить можно разве что удар Смольникова метров с 25-ти, когда мяч пролетел рядом с девяткой.

Единственный же голевой момент до перерыва создала команда Гаджи Гаджиева. На 44-й минуте Баланович ворвался справа в чужую штрафную, обыграл Мамману, а потом покатил на Мильковича. Тот старался пробить в касание в пустой угол ворот, но угодил Смольникову в грудь. Защитник "Зенита" упал на газон, сбив дыхание, но от гола свою команду спас.

Во второй половине матча лидер чемпионата заиграл острее. Во всяком случае, у питерцев стало видно желание открыть счет, чего не было до перерыва. Сначала команда Манчини попробовала пробиться к воротам через навесы. Но после ряда неудачных попыток, гости опустили мяч на землю и провели разящую атаку, воспользовавшись секундной расслабленностью пермяков. Полоз получил мяч на линии штрафной и увидел забегание Кокорина. Мяч тут же был адресован Александру, который, опередив вышедшего голкипера, проткнул сферу в сетку ворот – 0:1.

По такой игре даже единственный гол фактически означал победу. Впрочем, "Амкар" не сдавался и как минимум один раз мог отыграться. Рязанцев закинул мяч в шрафную, где Бодул сразился с Луневым в ближнем бою. Угол обстрела был небольшим, поэтому голкиперу гостей удалось выиграть дуэль.

А минут за 10 до конца матча над "Звездой" разразился ливень, внеся коррективы в действия обеих команд. И если отбиваться по такой погоде не составляло труда, то созидать было весьма проблематично.

Впрочем, "Зенит" и без того уверенно довел игру до победы, снова выйдя в единоличные лидеры чемпионата.

"Амкар" – "Зенит" – 0:1

Гол: Кокорин, 61.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Гол, 78), Конде, Занев, Зайцев, Идову, Комолов (Гащенков, 65), Сиваков, Рязанцев, Костюков, Гасилин (Бодул, 34).

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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