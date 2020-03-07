Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"

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Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"

В рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ "Динамо" минимально переиграло "Тамбов".

Благодаря победе московский клуб поднялся на седьмое место, "Тамбов" по-прежнему 12-й.

"Динамо" - "Тамбов" 1:0

Гол: Комличенко, 34 - 1:0

"Динамо": Шунин, Рауш, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Каборе (Нойштедтер, 63), Хильемарк, Шуньич, Комличенко, Н`Жи, Филипп (Шиманьски, 75).

"Тамбов": Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Тетрашвили, Карасев (Хосонов, 73), Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 78), Каплиенко, Обухов (Мамтов, 83).  

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