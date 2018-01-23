Гол Косты принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
"Ювентус" в матче 21 тура Серии А встретился с аутсайдером чемпионата "Дженоа", туринцы продолжают погоню на лидирующим "Наполи", поэтому в сегодняшней игре они с первых минут взялись за дело, устремившись в атаку. Уже в первые 10 минут игроки "старой сеньоры" отметились несколькими неплохими ударами: сначала Хедира в касание пробил выше ворот после передачи с фланга от Косты, а через минуту Перин отразил выстрел Пьянича со штрафного. Давление хозяев принесло свои плоды уже на 17 минуте, когда Дуглас Коста получил мяч перед чужой штрафной, затем отдал пас на фланг на Манджукича, а сам побежал во вратарскую, получил обратную передачу и закатил мяч в сетку, опередив вратаря.
В дальнейшем игра в одни ворота продолжилась. "Дженоа" сегодня был совершенно несостоятелен, "грифоны" за весь первый тайм пробили только один раз в створ, не лучше они отыграли и во второй половине. "Ювентус" же полностью контролировал ход матча и неоднократно мог забить второй гол. Очередной штрафной от Пьянича привел к опасному моменту в середине первого тайма, от только на этот раз Миралем исполнил навес, а головой пробивал Хедира – мяч пролетел над перекладиной. Также можно отметить и удар Манджукича, но хорват попал во вратаря.
Во втором тайме туринцы были уже не столь остры, играя более прагматично. Однако моменты у ворот Перина все же возникали. Дуглас Коста своими передачами создал возможности для Сандро и Игуаина, но те не сумели должным образом пробить по воротам, также из выгодной позиции пробил мимо Пьянич.
Ближе к концовке "Ювентус" решил, что рисковать не стоит, хватит и одного мяча, поэтому просто катал игровой снаряд на чужой половине поля. Темп игры окончательно упал, сказались и многочисленные замены. Вышедшие на поле игроки, как со стороны хозяев, так и гостей ничем особенным не отметились. "Дженоа" просто отбыл номер, отсидевшись весь матч на своей половине поля, проиграл с минимальным счетом и уехал домой, а "Ювентус" записал в свой актив очередные три ока и продолжил погоню за "Наполи".
"Ювентус" – "Дженоа" - 1:0
Гол: Коста, 17 – 1:0
"Ювентус": Щестны, Лихтштайнер (Барцальи, 84), Бенатия, Кьеллини, Сандро (Асамоа,76), Хедира (Стураро, 70), Пьянич, Матюиди, Манджукич, Коста, Игуаин.
"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Розеттини, Рози, Бертолаччи, Лаксальт, Ригони (Галабинов, 46), Пандев (Лападула, 78), Таарабт (Лазович, 68), Омеонга.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Ювентус" - "Дженоа" - 1:0 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7